Choque en la Circunvalación entre dos autos dejó a niños de 3 y 6 años hospitalizados El accidente ocurrió en horas de la tarde en la avenida Circunvalación, entre calles Mendoza y General Acha. Una mujer que viajaba con sus dos hijos impactó desde atrás a otro vehículo.

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes, alrededor de las 15:30 horas, dejó como saldo a dos menores hospitalizados, luego de un choque entre dos vehículos en Avenida de Circunvalación, a la altura del tramo comprendido entre Mendoza y General Acha, en el departamento Capital.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 3°, el siniestro vial fue protagonizado por David Irrazabal, de 25 años, quien conducía un automóvil Fiat Argo en dirección oeste a este. En circunstancias que aún se investigan, fue impactado desde atrás por un Volkswagen Gol Country conducido por Melisa Anabel Pedroso, de 42 años, también oriunda de Rawson.

La conductora viajaba en compañía de sus dos hijos menores de edad, de 3 y 6 años, quienes debieron ser asistidos en el lugar por personal médico del Servicio de Emergencias 107 y posteriormente fueron trasladados al Hospital Rawson para su observación por golpes sufridos durante el impacto. Fuentes oficiales indicaron que ambos niños se encuentran, en principio, fuera de peligro, aunque se espera un informe médico definitivo.

A ambos conductores se les practicaron test de alcoholemia, con resultado negativo.

El hecho es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, bajo la intervención del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano.