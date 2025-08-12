Choque en pleno centro: una motociclista terminó en el hospital El accidente ocurrió este martes al mediodía en la esquina de Avenida Córdoba y Santiago del Estero. La mujer que conducía la moto fue trasladada al Hospital Rawson.

Un choque en pleno centro capitalino interrumpió la calma del mediodía de este martes. El siniestro ocurrió en la esquina de Avenida Córdoba y calle Santiago del Estero, donde una moto conducida por una mujer impactó contra un Peugeot 208.

De acuerdo a lo informado por la Policía, la motociclista —cuyo nombre no fue difundido— sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Rawson para su atención. Por el momento, no se detalló la gravedad de las heridas ni cómo se produjo exactamente la colisión.

En la zona trabajó personal de tránsito y seguridad, que ordenó la circulación y llevó adelante las pericias para determinar las causas del accidente.