Choque entre una camioneta y una moto en Santa Lucía: una mujer sufrió fractura en su pierna El siniestro tuvo lugar en lateral de Circunvalación y San Lorenzo. El conductor del vehículo mayor no habría respetado el cartel de "PARE".

Un accidente de tránsito en un peligroso cruce en Santa Lucía terminó con una mujer que circulaba en moto, sufriendo fractura en una de sus piernas. El siniestro ocurrió a las 12.50 del mediodía de este lunes en calle San Lorenzo y Lateral de Circunvalación, anillo externo.

Según fuentes policiales de Comisaría 29°, María Carla Maturano (33 años) circulaba a bordo de una moto marca Guerrero Trip 110cc. por calle San Lorenzo hacia el Oeste. En tanto, Sergio Yanzón (38 años), conducía una camioneta Ford Ranger, por Lateral hacia el Norte, y pese a existencia de cartel de PARE avanzó y colisionó con la moto. La joven debió ser trasladada al Hospital Rawson, desde donde informaron que presenta fractura de miembro superior derecho y politraumatismo. Fue asistida por el Dr. Guillermo Jofré y dejada en observación.

La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.