Choque, vuelco y caos vehicular en Ruta 40: afortunamente no hubo heridos de gravedad

Un impactante siniestro vial tuvo lugar en la tarde de este jueves en Ruta 40 a la altura del supermercado mayorista Makro en Trinidad. Dos vehículos chocaron y producto del impacto uno de ellos volcó, ocasionando un caos vehicular pero afortunadamente sin heridos de gravedad.

Según fuentes policiales, el siniestro tuvo lugar pasadas las 17 y fue protagonizado por un Volkswagen Gol y un Toyota Yaris, ambos por motivos que se investigan, colisionaron y producto del fuerte impacto, el Gol Trend terminó impactando contra el guardarrail, volcando y quedando ruedas arriba.

Se hizo presente personal de Emergencias médicas para la atención de los conductores que en un principio no sufrieron heridas de consideración, a la vez personal policial y de Vialidad quienes fueron clave para ordenar el tráfico en una zona muy transitada.