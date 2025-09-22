Diario de Cuyo | HOME | Policiales
Ciclista muerto en Ullum: su familia asegura que le robaron en el accidente y buscan recuperar el celular

Se trata de Sergio Cattaneo, quien falleció tras estrellarse contra un muro en plena bajada del dique de Ullum.

El sábado pasado San Juan se tiñó trágico tras conocerse la muerte de Sergio Osvaldo Cattaneo, el hombre de 61 años que perdió la vida tras estrellarse con un muro en plena bajada del dique de Ullum. En las redes sociales, la familia del fallecido pidió a la comunidad sanjuanina poder dar con el celular: se trata de un TCL 30 SE que el hombre llevaba al momento del accidente.Fue la hija del fallecido, Nadia Cattaneo, quien realizó el posteo en una historia de Instagram. Allí dio a conocer que le robaron las pertenencias a su padre al momento del accidente pero al menos buscan recuperar el celular. La chica aseguró que el mismo sábado fue rastreado a través del GPS pero después el teléfono se apagó, por lo tanto fue imposible llegar al móvil.

“Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos. Le robaron lo que llevaba encima, pero pedimos solo el celular. Por favor, si alguien lo tiene, que lo devuelva”, señaló y pidió que quienes puedan aportar algún dato se comuniquen a través del perfil de Instagram de la chica: Nadia Cattaneo.

