“Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos. Le robaron lo que llevaba encima, pero pedimos solo el celular. Por favor, si alguien lo tiene, que lo devuelva”, señaló y pidió que quienes puedan aportar algún dato se comuniquen a través del perfil de Instagram de la chica: Nadia Cattaneo.
Ciclista muerto en Ullum: su familia asegura que le robaron en el accidente y buscan recuperar el celular
Se trata de Sergio Cattaneo, quien falleció tras estrellarse contra un muro en plena bajada del dique de Ullum.
Your browser doesn’t support HTML5 audio