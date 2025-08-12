Cinematográfica persecusión: tres menores de edad robaron un auto y chocaron contra una vivienda La Policía de la Ciudad siguió por varias cuadras a un vehículo robado por jóvenes de entre 15 y 17 años. Fueron asistidos por el SAME, trasladados a un hospital y detenidos

Una persecución protagonizada por la Policía de la Ciudad y un grupo de delincuentes, todos ellos menores de edad, culminó en Villa Soldati con un fuerte choque. El vehículo en el que iban los sospechosos terminó impactando contra una vivienda ubicada en una esquina y se prendió fuego. Los ocupantes del auto fueron detenidos y trasladados a un hospital cercano con heridas.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes luego de que efectivos de la Policía de la Ciudad detectaran a un Citroën C3 Aircross realizando maniobras sospechosas.

Todo se inició en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en Flores sur, donde los oficiales de la Comisaría Vecinal 7 A observaron que el vehículo circulaba en contramano por la última arteria. Se trataba de un auto con alerta por robo del pasado sábado, según confirmaron fuentes policiales a este medio.

Luego de que se ordenara detener la marcha, el conductor aceleró y dio inicio a la persecución policial. Varias cuadras más tarde, el auto perdió el control y se subió a la vereda, chocando de frente con una casa en la intersección de San Pedrito y Rabanal, en el barrio porteño de Villa Soldati.

Inmediatamente, el auto se incendió y los adolescentes salieron del rodado, siendo reducidos por los oficiales. Las llamas, que destruyeron completamente el vehículo, afectaron también a una pared exterior de la casa y fueron extinguidas con una línea de 38 milímetros.