Clausuraron una fiesta clandestina en Pocito en la que había varios menores de edad El hecho ocurrió por calle Chacabuco, entre 6 y 7.

Prsonal policial de Pocito intervino durante la madrugada del domingo en una fiesta clandestina que se desarrollaba sobre Chacabuco, entre calles 6 y 7, en la zona del Quinto Cuartel. En el lugar había varios menores de edad y el evento, donde se celebrara Halloween, carecía de las habilitaciones correspondientes.

El procedimiento se activó luego de un llamado de alerta al CISEM. Al llegar, los efectivos constataron la realización de la fiesta y entrevistaron al encargado de la organización, quien reconoció no contar con carpeta de habilitación ni con personal policial de adicional.

En el operativo participaron efectivos de Servicios Especiales, móviles y motos jurisdiccionales, personal de la Departamental Nº 3, la Unidad Operativa Quinto Cuartel y móviles comunales de Pocito. Los agentes realizaron controles vehiculares en las inmediaciones, cortes de calles y colaboraron con la desconcentración del predio, además de entregar a los menores a sus progenitores.

Finalmente, el lugar fue clausurado y tanto el propietario del predio como los organizadores fueron notificados del inicio del expediente contravencional.