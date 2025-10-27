Cómo encontraron y dónde estaba Ceferino Araya, el hombre que había desaparecido el jueves pasado Tras una exhaustiva búsqueda, la Policía halló al hombre de 50 años.

Ceferino Araya, el hombre que había sido reportado como desaparecido el pasado 23 de octubre cuando había salido de su casa en Albardón para pagar la factura de energía eléctrica, fue encontrado en buen estado de salud, según confirmaron fuentes policiales. Este lunes fue encontrado en calle Ricardo Rojas 215, en Villa San Martín.

Personal médico del servicio de emergencias 107 lo atendió en el lugar del hallazgo y, tras su revisión, determinó que no presentaba heridas ni problemas de salud graves. Posteriormente, fue trasladado a su domicilio por efectivos de la brigada de búsqueda y rescate.

El operativo de búsqueda fue llevado a cabo por la Unidad Ciclística de la Policía, quienes trabajaron de manera coordinada con el personal de salud y el equipo de rescate. Durante el fin de semana, estos equipos se desplegaron por la zona siguiendo los indicios que pudieran arrojar pistas sobre el paradero de Araya. El caso, que había generado gran preocupación entre sus seres queridos, movilizó una serie de recursos para dar con su ubicación.

Durante la jornada del sábado, trascendió un rumor que aseguraba que Araya había sido hallado en un hotel de la capital provincial, información que fue desmentida por el fiscal José Plaza. Este aclaró que la búsqueda continuaba activa y que aún no se había confirmado el paradero del hombre. Finalmente, la intervención del operativo policial resultó ser positiva, logrando dar con su paradero.