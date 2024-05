Condena a estudiante de abogacía: qué material prohibido le encontraron y lo que había declarado Tiene 19 años y aceptó una pena de 6 meses de prisión condicional.

Un estudiante de abogacía, de 19 años, fue condenado ayer a 6 meses de prisión condicional (sin encierro) porque en la nube de Google tenía 18 videos de pornografía infantil, dos de ellos con menores de 13 años.

La pena, impuesta por el juez Diego Sanz, fue la que acordó el imputado y su defensor, José Luis Guidet Montilla, con el fiscal Pablo Martín (UFI Delitos informáticos).

El estudiante, identificado como I.S.E. (con domicilio en Rawson), admitió su culpabilidad en un juicio abreviado. Había sido detenido el pasado 16 de abril, día en el que allanaron su casa, donde los pesquisas secuestraron dispositivos informáticos.

La investigación se inició a partir de un reporte proveniente de la Red 24/7 y de la unidad fiscal especializada en delitos informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego se descubrió que el muchacho, entre abril y diciembre del año pasado, almacenaba 18 videos con imágenes de explotación sexual infantil.

SU VERSIÓN

Dos días después de su detención, I.S.E. fue llevado a Tribunales, donde se realizó la formalización de la acusación. Ese día decidió declarar, admitiendo que efectivamente guardaba material prohibido, pero brindó una justificación.

Según fuentes judiciales, señaló que cuando era más chico había sido abusado sexualmente y que ingresaba a Internet y tomaba contacto con ese mundo ilegal, con el objetivo de denunciar a pedófilos para evitar el daño en otros niños, como una manera de reconfortarse por lo que había atravesado años atrás. “Yo no sabía que hacer algo así me iba a traer un problema, pensé que estaba haciendo un bien”, declaró aquella vez. Luego de su versión fue excarcelado y ayer finalmente le aplicaron una pena que no implica ser encerrado.