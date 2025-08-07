Condenado a prisión por robar una moto El delito ocurrió el martes y ya se resolvió su traslado al penal para cumplir la condena.

El martes pasado a la madrugada, un sujeto se adentró en el Barrio Manantiales, sobre calle Agustín Gómez y vio la posibilidad de robar una moto. Le rompió la traba y se la llevó.

Eran las 4.30 de la madrugada y se encontró con un móvil policial que hacía recorridas y lo pararon porque les pareció sospechoso. Al no poder acreditar la propiedad de la moto, porque lógicamente no tenía ningún papel, quedó detenido.

Luego, tras la denuncia de la damnificada se le devolvió la moto Motomel.

Según informó la UFI Delitos contra la propiedad, en un juicio abreviado el imputado, Adrián Rodrigo Gutiérrez fue condenado a cumplir de manera efectiva en el Servicio Penitenciario 4 meses por el delito de robo.