Las marcas, como listones, atravesaban la zona de la cintura del niño, por entonces de 6 años (hoy tiene 7). El descubrimiento de esas lesiones, el 1 de enero pasado, ocasionó un enésimo cruce entre sus padres separados, con una denuncia de la madre, que acusó al progenitor de agredir a su hijo con un talero, porque le había arrojado sin querer el teléfono al piso. Al cabo de un juicio, el fiscal Leonardo Arancibia (UFI CAVIG), consideró corroboradas las heridas y entendió probada la vinculación de su padre al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, principalmente, por el informe de un médico y por los dichos del menor al ser entrevistado por psicólogos con el sistema de Cámara Gesell. Por eso le pidió al juez, Juan Gabriel Meglioli, que lo condenara a 1 año y 6 meses en suspenso (sin detención). El magistrado también terminó convencido de que el jornalero cometió un delito contra su nene y lo condenó a 1 año sin encierro.

El defensor del condenado, José Luis Guidet Montilla, anticipó que buscará revertir la sentencia en un Tribunal de Impugnación. Según el letrado, la denuncia contra su cliente ocurrió justo cuando fue sobreseído de otras dos denuncias de su expareja por amenazas. También dijo que el imputado no tiene taleros en su casa (dijo que si los tiene la actual pareja de la mujer), que ese mismo 1 de enero que pasó a buscar a su hijo a las 11 de la mañana para luego devolverlo a la tarde, descubrió junto a su hermana las lesiones en la espalda y le escuchó decir al menor que se había lastimado jugando en un canal.

Y aunque reconoció que el menor sí dijo ante los psicólogos que su papá lo golpeó, cuestionó que se dieran por ciertos sus dichos porque en esa declaración también mencionó que durante el supuesto castigo estaba presente un primo, que no estaba porque no suele visitar a su cliente.

‘Esta denuncia es parte de la conflictiva separación de mi asistido. Y es una muestra más de que la mujer pretende quitarle el ejercicio de su responsabilidad parental para poder llevarse al nene a vivir a Chile, con su nueva pareja. Hay varias contradicciones e inconsistencias en la causa, por eso vamos a impugnar el fallo’, dijo Guidet Montilla.