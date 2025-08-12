Este martes tuvo lugar el juicio abreviado donde un sujeto identificado como Juan Vargas deberá cumplir 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.
El condenado fue imputado se presentó ante el Juez de Garantías quien homologó el acuerdo de juicio abreviado celebrado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica del imputado, y condenó a Vargas a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, por considerarlo autor de los delitos de amenazas, violación de domicilio, daño; todo en perjuicio de P.L.R.V, mas el delito de encubrimiento por receptación en perjuicio de la Administración Pública, teniéndolo como autor todo bajo las reglas del concurso real.