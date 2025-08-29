Condenaron a un empleado judicial por filtrar información a la banda de los “roba ruedas” Adolfo Andrés Holeywell, jefe de despacho de la UFI Delitos contra la Propiedad, admitió haber filtrado datos sensibles sobre allanamientos a delincuentes. Fue condenado por encubrimiento agravado a un año de prisión en suspenso.

En una audiencia realizada este viernes 29 de agosto de 2025, el jefe de despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Adolfo Andrés Holeywell, fue condenado a un año de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento agravado. La medida se derivó tras admitir que filtró información clave sobre allanamientos y órdenes de detención a la conocida banda de los “roba ruedas” de San Juan. La resolución fue homologada por la jueza Gloria Chicón mediante un juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

De acuerdo con la investigación, Holeywell entregó datos estratégicos a los delincuentes, lo que les permitió anticiparse a los operativos y frustrar la efectividad de los mismos. La gravedad del episodio puso bajo la lupa al Poder Judicial provincial y generó preocupación por posibles faltas éticas y de seguridad institucional.

La rapidez de la condena tras la admisión de culpa y la decisión de un juicio abreviado evidencian una respuesta penal efectiva, aunque la pena en suspenso implica que el condenado no deberá cumplir prisión en forma efectiva, salvo que incurra en nuevas faltas.



