Condenaron a un joven de 18 años que le tocó la cola a una nena de 10

En las últimas horas se conoció la condena que recibió un joven de 18 años, por el delito de Abuso sexual simple. Según las fuentes, el muchacho fue denunciado por el padre de una nena de 10 años.

Al parecer, los especialistas confirmaron que el el joven aprovechó la oportunidad en la que subieron a un auto y le tocó la cola. Además, indicaron que no estaban solos sino que estaba el resto de la familia con ellos.

La pequeña le contó a su papá lo que vivió ese 22 de junio y realizaron la correspondiente denuncia. Este martes, el imputado fue condenado a 6 meses de prisión condicional y le impusieron medidas de conductas, como medidas de protección para la víctima.