Condenas de hasta 19 años de prisión para una banda de secuestradores Entre 2021 y 2023 la organización planificó y cometió secuestros extorsivos con familiares de empresarios en Rosario y Villa Ramallo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°3 de Rosario condenó a penas de entre 5 y 19 años y medio de prisión a seis integrantes de una banda criminal que entre 2021 y 2023 planificó y cometió secuestros extorsivos con familiares de empresarios en la ciudad santafesina de Rosario y en la localidad bonaerense de Villa Ramallo.

Los jueces Eugenio Martínez, Mario Gambacorta y Osvaldo Faccianouna sostuvieron en los fundamentos de pena que se trataba de una organización criminal “compleja, profesional y estable”.

En este sentido, la condenas se sustentaron gracias al amplio cúmulo de pruebas presentadas, entre las que se destacaron el análisis de intervenciones telefónicas, la geolocalización de celulares, peritajes de voz y la identificación de un modus operandi idéntico en todos los hechos.

En este sentido, se informó que Claudio Daniel Coto fue condenado a 19 años y medio de prisión; y el mecánico Néstor Adrián Santabaya, señalado como el jefe ideológico, a 17 años y seis meses de cárcel.

Ambos fueron considerados coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate y por la participación de tres o más personas, en concurso ideal con robo agravado por haberse cometido en lugar poblado y en banda; secuestro extorsivo agravado por ser una de las víctimas menor de 18 años de edad, y por la participación de tres o más personas; amenaza anónima y extorsión en grado de tentativa. Solo Coto, también fue sentenciado por tenencia ilegítima de Documento Nacional de Identidad ajeno.

Desde el portal Fiscales destacaron que, por los mismos delitos que Santabaya, pero como coautores, fueron condenados a 14 años de prisión Emiliano Mario Andrés Acuña y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese, quien además fue declarado reincidente.

El remisero Nicolás Adrián Santabaya -hijo del mecánico- fue sentenciado a la pena de 5 años de prisión como coautor de asociación ilícita y autor de tenencia ilegal de arma de guerra, ambos en concurso real, y también se lo declaró reincidente.

La misma pena se le impuso a Silvia Beatriz López -pareja de Pugliese-, como coautora del delito de asociación ilícita y partícipe secundaria de secuestro extorsivo agravado.

MIRA TAMBIÉN Encontraron a la joven argentina que estaba desaparecida en España

Primer caso

El primer caso ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo y tuvo como víctima a uno de los hijos de un empresario petrolero y también ex corredor de Turismo Carretera.

El sujeto, identificado como A.D., fue secuestrado cuando circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok por un camino de tierra cercano a la ciudad bonaerense de Villa Ramallo, en un falso operativo policial.

Según la investigación, el hombre fue trasladado hasta un domicilio de la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde lo encerraron en una habitación recostado en una cama, vendado y con precintos en sus piernas.