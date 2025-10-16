Confuso incidente en Villa Krause: un joven fue brutalmente golpeado Causó estupor la situación sucedida en la Plaza Centenario, donde en una filmación puede verse a dos hombres pateando a un hombre en el piso.

Un brutal incidente se dio en la Plaza Centenario de Villa Krause en Rawson donde un joven resultó fuertemente agredido por otros dos hombres. Según puede verse en un video que publicó Telesol, una persona está en el piso y otros sujetos lo patean en el estómago y le pegan en la cabeza.

Ocurrió sobre avenida España, en el cruce del semáforo con Boulevard Sarmiento. Se ve un coche de una empresa de remís detenido y delante del auto ocurre la golpiza.

Puede verse también que ni cuando llega la policía, los agresores se detienen e intentan seguir pegándole al joven. Fueron necesarios más de 7 policías para controlar la situación hasta que terminan llevándose en el móvil al chico agredido.

Según los datos que trascendieron, el enfrenamiento estaría relacionado con el robo de un teléfono celular de parte del agredido, mientras que familiares del chico golpeado aseguran que el conflicto se originó por la venta del teléfono.