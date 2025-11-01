Conmoción en Rawson por un anciano que fue hallado sin vida en el fondo de su casa El hombre de 86 años se encontraba con los pantalones bajos. Los investigadores trabajaron en el lugar aunque se trataría de una muerte por causas naturales.

El alerta de una familiar que llegó al domicio y no encontró al hombre desencadenó la preocupación y el llamado inmediato a la Policía. Cuando los efectivos ingresaron se toparon con el hombre tendido en el fondo de esa vivienda y sin vida. Todo ocurrió en horas de la noche del viernes en una vivienda de calle Calvento, entre Pasaje Argentino y España en Villa Krause.

Fermín Ramis tenía 86 años y se encontraba con los pantalones bajos, y eso fue lo que llamó la atención. La vivienda se llenó de efectivos de Comisaría 6°, Divisón Criminalística, una médica legista y también los investigadores de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Pablo Orellano.

Los pesquisas descartaron de antemano el ataque o la participación de terceros y es casi un hecho que el anciano falleció por causas naturales. Si bien resta conocer el informe oficial de la autopsia, la hipótesis más fuertes es que Ramis habría sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba en el fondo de su casa. Incluso creen que el hombre llevaba varias horas fallecido al momento del hallazgo.

Las autoridades dispusieron el traslado del cadáver a la Morgue Judicial para los estudios de rigor.