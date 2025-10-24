Conmoción en Santa Lucía: se conocieron detalles de la muerte del empleado municipal mientras limpiaba una acequia A pesar de las tareas de reanimación que le realizaron sus compañeros, falleció en el lugar. Desde Fiscalía investigan el hecho pero se trataría de una muerte natural.

Un obrero municipal falleció en la mañana de este viernes en Santa Lucía y desde Fiscalía si bien esperan el resultado de la autopsia, dan prácticamente por hecho que se trataría de una muerte natural.

El fallecido, identificado como Luis García, de 67 años, se desempeñaba en el área de limpieza del municipio cuando comenzó a sentirse mal, se descompensó y falleció. El dramático episodio ocurrió mientras el empleado municipal limpiaba una acequia sobre la calle Roque Sáenz Peña, pasando Colón.

El deceso ocurrió cerca de las 9.30 de la mañana de este viernes, según el testimonio de sus compañeros de trabajo el hombre alcanzó a decir que se sentía mal, se paró y en cuestión de segundos se desplomó. Personas que pasaban por el lugar le practicaron maniobras de RCP, pero nada pudieron hacer.

Se hizo presente personal de la UFI Delitos Especiales quienes llevan a cabo la investigación. El ayudante fiscal César Recio expresó; “Todo pasó alrededor de las 9:30 horas, el hombre se encontraba trabajando en las acequias y sus compañeros dijeron que comenzó a sentirse mal, que se paró, pero finalmente se terminó descompensando. La médica legista que intervino en el caso examinó el cuerpo en el lugar y no halló signos de violencia. La hipótesis dice que fue una muerte natural. No hay violencia en su cuerpo, por lo cual entendemos que fue una muerte natural”, explicó el fiscal en Canal 13.