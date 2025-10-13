Conmoción por la muerte de Nicolás Di Benedetto en un choque Una persona resultó herido.

Un joven claromequense perdió la vida esta mañana tras protagonizar un accidente en el kilómetro de 18 de la Ruta 73, informó Diario 3.

El mismo fue identificado como Nicolás Di Benedetto, quien Iba a bordo de un automóvil Fiat Palio, junto a Nicolás Pedrelli, quien se derivado en el Centro de Salud de nuestra ciudad con pronóstico reservado.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Claromecó y Bellocq, Comando de Patrulla Rural, Patrulla Urbana de Claromecó y una ambulancia del Centro de Salud Claromecó.