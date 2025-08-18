“El Tony”, conocido delincuente con más de 25 causas por robo, ahora cayó por sustraer un celular El hecho ocurrió en el interior del Barrio San Francisco.

En las últimas horas se conoció la detención de un delincuente, identificado como “El Tony”. Según las fuentes, la víctima lo reconoció luego de que le haya sustraído el celular.

El hecho ocurrió en el interior del Barrio San Francisco, en Chimbas, cuando la damnificada apuntó directamente contra Carlos Alfredo Oviedo, de 29 años, como el autor del delito. Inmediatamente, personal policial fue tras el sujeto quien intentó escapar por los fondos de las viviendas y fue aprehendido a los pocos metros.

Lo que más llamó la atención es que tiene una importante cantidad de causas por robo, hurto, amenazas y resistencia a la autoridad. Sus antecedentes comienzan en el 2011 y acumula, al menos, 27 hechos.

Quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.