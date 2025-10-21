Consternación y dolor por la muerte de Cristian “Kikito” Toler

Dolor y conmoción en la localidad de Santa Ana, departamento Federación, en Entre Ríos, tras el fallecimiento de Cristian “Kikito” Toler. “El pueblo te llora, este pueblo que tanto te quiso”, escribieron en redes.

Se trata del joven de 34 años que estaba pescando este lunes en la zona del Lago Salto Grande, en cercanías al Club Náutico, cuando cayó al agua y murió ahogado.

Este martes despidieron sus restos en un marco de profundo dolor y hondo pesar. “Te llevaremos en el alma y te recordaremos con ese brillo y alegría que siempre te caracterizó”, agregaron en redes.