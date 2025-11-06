Contuvieron a una joven que intentó arrojarse de un puente de la Avenida Circunvalación La rápida reacción de la policía y trabajadores de obras públicas evitó que la situación terminara en una tragedia.

Cerca de las 14 horas de este jueves, una intervención rápida y coordinada de los trabajadores evitó lo que pudo haber sido una tragedia en el puente peatonal de la Avenida Circunvalación. La acción se desencadenó tras una alerta al sistema de emergencias 911, que informaba sobre la presencia de una mujer con una aparente intención de lanzarse al vacío. La joven, de entre 19 y 20 años, había subido al puente que conecta Circunvalación con Hipólito Yrigoyen, donde fue detectada por las cámaras de seguridad de la zona.

Según explicaron fuentes policiales, la rápida detección permitió a los efectivos policiales llegar al lugar con inmediatez. En ese momento, un grupo de trabajadores de las obras de la avenida, que se encontraban en la zona, reaccionaron de forma instantánea evitando que la joven tomara una decisión fatal.

This browser does not support the video element.

Los primeros en responder fueron los trabajadores municipales, quienes actuaron con rapidez y precisión para minimizar el riesgo. De acuerdo con el testimonio de los testigos, la joven estaba desorientada. En ese momento, llegaron al lugar las ambulancias del servicio de emergencias médicas, que ya se habían movilizado de forma preventiva debido a la gravedad de la alerta.

La joven fue atendida en el sitio y luego trasladada al Hospital Rawson para una evaluación médica más profunda. Según el informe oficial, su estado inicial fue reportado como estable, aunque su situación requerirá de más atención en las próximas horas.

De acuerdo con las declaraciones de la joven, quien fue entrevistada por los efectivos, ella había ingerido medicamentos y consumido sustancias. La Policía activó de inmediato los protocolos correspondientes, y el servicio de emergencias 107 brindó los primeros auxilios en el lugar.