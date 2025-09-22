Crimen del empresario sanjuanino en Mendoza: el frondoso prontuario del “Mati Mat”, el único detenido y todo lo que le secuestraron El hombre está acusado de terminar con la vida de Sergio Mariano Nacenta.

La Policía de Mendoza fue notificada el último sábado pasado el mediodía sobre la existencia de una camioneta en a un zanjón, sobre calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en localidad de Las Heras, en la provincia de Mendoza.

Los pesquisas descubrieron que dentro del vehículo había un hombre muerto con un impacto de arma de fuego en la ventana trasera del lado izquierdo del rodado.

Se trataba de Sergio Mariano Nacenta , un empresario sanjuanino de 59 años, con un balazo mortal en la espalda. Casi que inmediatamente, la policía empezó a seguir una hipótesis que lo llevó al presunto autor, informó diario Los Andes.

Así las cosas, los efectivos -contando con la autorización judicial- irrumpieron en una vivienda ubicada en el interior del B° Santo Thomas de Aquino, zona de El Algarrobal, departamento de Las Heras. En el lugar se logró la detención del ciudadano Matías Exequiel Alonso Jara, de 32 años.

El empresario sanjuanino asesinado y el vehículo con el que estaba al momento del hecho.

Este sujeto, conocido en elñ ambiente delictivo como “Mati Mat” o el “Negro Matías”, tiene varios antecedentes en su haber . En rigor, causas por amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples; coacciones agravadas por el uso de arma de fuego; homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todo en concurso real; lesiones agravadas por el uso de arma de fuego; coacciones y otros delitos.

A Alonso Jara le secuestraron y será materia de análisis dos teléfonos celulares de interés para la causa; un tubo cañón calibre 22 mm. tipo carabina marca Batan; una caja de mecanismo de disparo; tres cargadores; dos resortes recuperadores de gases; una mira telescópica. Todos, elementos básicos y esenciales de un arma de fuego.