Crimen del sanjuanino de 22 años en Chile: los detalles del brutal ataque y cómo era su vida en el vecino país Gabriel Tomas Olivera Silva era artesano callejero y vivía hace casi un año en territorio trasandino.

Hace algunas horas, se conoció la triste noticia del asesinato de un sanjuanino en Chile. Se trata de Gabriel Tomás Olivera Silva, de 22 años, quien hace casi un año vivía en territorio chileno, más precisamente en Vallenar, y subsistía gracias a su arte callejero.

Al parecer protagonizó una gresca y un ataque con un arma blanca fue su sentencia. Familiares confirmaron que perdió la vida y dieron detalles de cómo ocurrió el lamentable episodio.

Cerca de las 13.30, Gabriel Tomás Olivera Silva estaba en una esquina de Vallenar junto a un amigo y un grupo de hombres se acercó a ellos con el fin de agredirlos. Aparentemente, según es lo que investiga Carabineros de Chile, el blanco del ataque era el otro joven pero Olivera Silva fue quien recibió la puñalada mortal.

Personal de seguridad de la ciudad que está ubicada a 664 kilómetros hacia el norte de Santiago de Chile, en la Región de Atacama, intervinieron en el caso y lograron la detención de al menos 6 personas, entre ellas quien habría ultimado a Olivera Silva.

Por el momento, se desconocen mayores detalles y la Justicia chilena aguarda por la llegada de la familia del joven sanjuanino para que radiquen la denuncia formal.