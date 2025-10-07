Crimen en el barrio Echeverría: ruidosa manifestación de la familia de la joven asesinada en Tribunales Unas 50 personas protestaron y exigieron justicia un día después de que el único sospechoso del crimen fuera enviado con prisión preventiva al Penal.

Unas 50 personas se manifestaron hoy en la puerta de Tribunales, para exigir justicia por Nicole Baginai, la joven de 22 años que fue asesinada de un disparo en la cabeza el pasado sábado, alrededor de la 1,30, en inmediaciones de Catamarca y Benavides, en el barrio Echeverría, en Capital.

‘Mi hermana solo lo había visto, el problema había sido con un hermano mío’, alcanzó a decir Ana Paula Baginai, antes de que otros familiares le pidieran abstenerse de seguir dando precisiones a este diario.

Por el crimen de la joven está detenido Juan Alfredo Baginai, alias ‘Chato’, a quien el fiscal coordinador, Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal, Emiliano Pugliese, le atribuyen el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Buscan confirmar si fue un revólver calibre 38.

El último lunes por la tarde, Carrizo dio su versión entre lágrimas. Habló de lo conflictivos que son los Baginai y de que el sábado pasado empuñó un arma para defender a su familia del ataque. También remarcó que el disparo fue sin querer, con la clara intención de atenuar su responsabilidad.