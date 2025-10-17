Crimen en el barrio Valle Grande: sumarán efectivos policiales para recorrer las calles e instalarán cámaras de seguridad Después del reclamo de vecinos tras el crimen de Emir Barboza, el secretario de Seguridad Enrique Delgado dio a conocer como trabajarán desde esa área en el populoso barrio rawsino.

Después del crimen del pequeño Emir Barboza que conmovió a San Juan, los vecinos del barrio Valle Grande se manifestaron solicitando mayor seguridad. El secretario de Seguridad de la provincia Enrique Delgado dio a conocer las medidas que ya comenzaron a implementarse en la populosa barriada: aumentaron la cantidad de efectivos policiales para las recorridas diarias y colocarán un brazo de cámaras de seguridad.

Hace unos días, después del asesinato del pequeño tras un enfrentamiento entre bandas, los vecinos se manifestaron solicitando mayor seguridad. La Secretaría de Seguridad a través de la Comisaría y el jefe departamental dieron las respuestas de cómo se va cómo se va a trabajar en el barrio. “Se fortaleció la seguridad a través de mayor presencia policial a través de la Comisaría que está en el barrio”, manifestó Delgado en Radio Light, quien a la vez destacó el inmediato accionar de la policía en el momento del hecho: “Actuó la policía durante el problema y por eso la eficacia en la detención inmediata de personas que están procesadas”, comentó.

Delgado expresó que no solo se reforzará la seguridad sino que también será clave abordar el conglomerado vecinal desde lo social. “Hemos aumentado los efectivos policiales y también vamos a poner una cámara más de seguridad, pero cuando hay un problema vecinal así de profundo yo creo que el trabajo debería multisectorial, en coordinación con el Ministerio de Educación, la Secretaría de Seguridad, la parte social del ejecutivo y del municipio, creo que ese es el trabajo que hay que hacer para ir a la profundidad del problema y lograr una convivencia sana de los vecinos”, manifestó.

Destacando también lo sucedido hace unos días en la Villa Echeverría donde falleció una joven también después de un enfrentamiento entre bandas, para el secretario de Seguridad de la provincia, son hechos aislados que no definen a la barriada, dijo que en la actualidad ´no existen lugares en la provincia donde la policía no pueda ingresar´. “El barrio Valle Grande es un barrio de mil casas, este es un hecho que sucedió lamentable, grave, muy triste, pero el barrio tiene una convivencia social importante y normal. Tiene vida pública, tiene vida social, tiene vida vecinal, los chicos van a la escuela, los chicos practican deporte, lo mismo que en el barrio Echeverría, o sea no es que hayan barrios que son impenetrables o que el Estado no puede manejar en San Juan, hoy no hay barrios impenetrables para la policía, no existen lugares donde la policía no pueda ingresar”, expresó.

Delgado además expresó que hoy San Juan cuenta con una plantilla de 6.000 efectivos policiales, de los cuales teniendo en cuenta la rotación de turnos, las licencia y las cartas médicas, por turno son 1.500 efectivos para toda la provincia trabajando 24 horas en las calles. “No es un número suficiente pero sabemos que hoy que hoy el Gobierno de San Juan hace un gran esfuerzo para nombrar nuevos efectivos como sucedió durante el 2024”, manifestó.