Crimen en Santa Lucía: descartan el robo y cobra fuerza la teoría de una discusión entre la víctima y el detenido Los pesquisas no descartan la participación de más personas. El hombre fallecido tenía una bolsa en la cabeza.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los pesquisas abocados al crimen de Juan Carlos Muñoz (65), encontrado asesinado ayer en su casa de Santa Lucía, revelaron que el móvil no fue un robo, debido a que en la vivienda no faltaban pertenencias y a que las puertas y ventanas no estaban violentadas. En cambio, según los investigadores, cobra fuerza la teoría de que a la víctima la mataron luego de una discusión con el sospechoso detenido, de apellido Díaz (39), una de las tantas personas que frecuentaba el domicilio y que solía pernoctar en una de las habitaciones.

Fuentes judiciales señalaron que Muñoz tenía problemas con el alcohol y que a su casa del Barrio Camilo Rojo iban varios sujetos a beber y a escuchar música, considerados por los vecinos como “gente peligrosa”. El cuerpo de la víctima fue encontrado en la madrugada de ayer en ese precario y sucio lugar por unos vecinos que estaban preocupados porque no lo veían desde hacía varias horas.

Los voceros comentaron que esos vecinos lo ayudaban con comida y otras cosas, y que les sonaba raro que no los había atendido cuando el miércoles le llevaron el almuerzo. A la noche tampoco atendió, y por eso luego decidieron entrar a ver.

Muñoz estaba tirado en el piso y la puerta del costado de la casa estaba entreabierta. Todo indica que murió a causa de múltiples golpes (al parecer le dieron con el contrapeso de una balanza) y asfixiado y ahorcado, probablemente con la bolsa que tenía en su cabeza. También presentaba cortes, presuntamente realizados con una tijera (una mitad fue secuestrada en la escena, al igual que un cuchillo).

Los pesquisas recolectaron pruebas y testimonios de vecinos y ayer por la tarde aprehendieron a Díaz, señalado como el presunto autor del crimen. Esa persona era una de las que frecuentaba el domicilio, y la teoría es que por algún motivo tuvo una discusión con la víctima y la mató. Los pesquisas creen que el asesinato ocurrió en la madrugada del martes y que el homicida estuvo varias horas en el lugar. Todo indica que le endilgarán el delito de homicidio simple (8 a 25 años de cárcel). Lo que no descartan los investigadores es la participación de más personas.

La causa está en manos del fiscal coordinador Iván Grassi, el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Sebastián Gómez (UFI de Delitos Especiales).