Crimen en Villa del Carril: qué se sabe del caso del anciano que murió, ¿intentaron quemar el cadáver? El hombre de 78 años fue encontrado muerto en una de las habitaciones de la vivienda que alquilaba después de que Bomberos sofocaran un incendio en otro sector de esa casa.

La Villa del Carril no sale aún de la conmoción. Este lunes por la mañana lo que comenzó con un incendio terminó destapando un crimen. Es que en una de las habitaciones de esa vivienda que se incendió y que Bomberos logró sofocar, hallaron el cuerpo sin vida de Mario Alberto Alday, un docente jubilado de 78 años.

Fuentes de la investigación tratan el caso con profundo hermetismo. Aunque lo certero que se conoce es que tenía cortes en la cara, estaba atado de pies y manos y tapado con una sábana.

Si bien las primeras informaciones hablaban de muerte por un incendio en su casa, luego confirmaron que se trató de un crimen. El Ministerio Público Fiscal investiga un presunto homicidio tras un incendio que dejó una víctima. Mario Alberto Alday tenía 78 años y fue hallado sin vida en su casa ubicada en calle Juan Manuel Estrada, entre calles Segundino Navarro e Independencia en pleno corazón de la Villa del Carril en Capital.

Fue cerca de las 10:20 horas de este lunes cuando los vecinos vieron salir humo y llamaron a Bomberos. Inmediatamente se hicieron presentes los Bomberos y la Policía y lograron sofocar el incendio. Pero cuando los vecinos dieron cuenta que el anciano se manejaba con un andador y no se encontraba en su vivienda, los efectivos se dirigieron a la habitación que se encontraba cerrada, cuando accedieron se encontraron con el hallazgo del hombre fallecido. Fuentes del caso confirmaron que el hombre se encontraba atado con prendas del hombre, el cuerpo fue hallado en el suelo, de espaldas y con golpes y cortes en la cara.

La investigación ahora pasa por resolver el móvil de crimen y dar con el o los autores. Se cree que la intención era prender fuego a Alday en el colchón.

El caso es investigado por la UFI Delitos Especiales, a cargo de Iván Grassi y Francisco Micheltorena, y el fiscal Sebastián Gómez a cargo del procedimiento. Colaboran también los ayudantes fiscales son Agostina Pérez y Adrián Elizondo.