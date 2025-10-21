Crimen en Villa San Patricio: se entregó el sujeto que mató a balazos al “Colo” Díaz Jonathan Lucero, de 29 años, está señalado por el resonante caso.

El caso que estremeció a Villa San Patricio el pasado viernes comenzó a esclarecerse. Tras varios días de búsqueda, el principal sospechoso de haber asesinado a Matías Emiliano “El Colo” Díaz Amestica decidió entregarse por su cuenta en la UFI de Delitos Especiales. Jonathan Lucero estuvo acompañado por su defensora, la abogada María Filomena Noriega.

Díaz, de 29 años, fue atacado a tiros en la noche del viernes mientras caminaba por el interior del barrio chimbero. Recibió dos disparos: uno en el muslo derecho y otro debajo de la axila, este último mortal. El agresor escapó en motocicleta y desde entonces se desplegó un fuerte operativo policial para dar con su paradero.

Durante el fin de semana se realizaron múltiples allanamientos en diferentes zonas, pero el sospechoso logró evadirlos. Según fuentes judiciales, ante la presión del cerco policial y sin más lugares donde ocultarse, finalmente optó por presentarse ante las autoridades.

Aunque la investigación sigue abierta, los investigadores manejan como hipótesis principal un ajuste de cuentas vinculado al narcomenudeo. Tanto la víctima como el detenido eran conocidos en ese ambiente, y se cree que la disputa entre ambos tuvo ese trasfondo.

Desde la Justicia descartaron versiones que hablaban de un presunto sicariato o un “encargo” para cometer el crimen. “No hay elementos que sostengan esa teoría”, aclararon las fuentes.

Lucero permanece detenido y se espera que en los próximos días se realice la audiencia de formalización, que podría concretarse antes del viernes, dentro del plazo legal de 72 horas.