Cuál fue el delito del detenido que un juez buscó beneficiar y ahora es investigado Se trata de un hombre mayor, de 70 años, que llegó a San Juan acompañado por su hijo, quien desapareció a la hora de afrontar los cargos que se les imputaban.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

A fines de marzo un hombre y su hijo se alojaron en un hotel céntrico, pagaron por dos noches pero se quedaron cinco. Cuando el encargado del Estrella Andina pidió completar el pago de la estadía José Benito Martín (70) dijo no tener dinero y por eso fue denunciado en la policía el 5 de abril pasado.

El hijo, identificado como Martín Videla, dio datos falsos al registrarse y desapareció ante el reclamo del dinero que ascendería a más de 200 mil pesos.

Así, Benito Martín quedó detenido en la comisaría 4°, a disposición del juez de flagrancia de turno, acusado del delito de estafa.

La polémica surgió cuando un juez de Garantías, Roberto Montilla, quien no tiene competencia en la causa, intentó interceder para que Martín fuera trasladado a un Centro de día o residencia de adultos mayores. Pedido que no fue atendido por los oficiales de la comisaría entendiendo que no era de su competencia ordenar el traslado y Fiscalía inició una investigación.