Cuatro años de cárcel para un sujeto que abusó sexualmente de una sobrina El imputado aceptó la pena en un juicio abreviado.

Un sujeto fue condenado a 4 años de cárcel por abusar sexualmente de una sobrina menor de edad. La pena fue impuesta en un juicio abreviado en el que el imputado aceptó la pena por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. El juez interviniente ordenó la prisión preventiva en el Penal de Chimbas hasta que quede firme el acuerdo.

Según fuentes judiciales, quedó acreditado que el imputado, tío materno de la menor, cuando la víctima tenía 11 años de edad, en la casa de su abuelo materno, en reiteradas oportunidades, la manoseaba por arriba y por debajo de la ropa, e incluso la tocaba con su miembro.

El fiscal del caso fue Mariano Juárez Prieto, de la UFI Anivi.