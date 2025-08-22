Cuatro hombres asaltaron a un Uber: lo golpearon y le robaron el celular y la billetera Dos jóvenes fueron detenidos tras el robo en el Barrio Dorrego.

Un chofer de la aplicación Uber fue víctima de un violento asalto en el Barrio Dorrego, Capital, cuando cuatro hombres lo abordaron, lo agredieron físicamente y le robaron un teléfono celular Samsung A24 y una billetera marrón con documentación y dinero.

Tras el hecho, personal de la Comisaría 2ª inició un operativo en la zona y logró detener a dos de los presuntos autores, identificados como Santiago Exequiel Flores Mercado (18) y Maximiliano Franco Fernández (19). Ambos intentaron huir al advertir la presencia policial, pero fueron reducidos a pocos metros.

La investigación quedó a cargo de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Dr. Pablo Quiroga, mientras continúa la búsqueda de los otros dos sospechosos que participaron en el ataque.