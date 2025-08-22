Un chofer de la aplicación Uber fue víctima de un violento asalto en el Barrio Dorrego, Capital, cuando cuatro hombres lo abordaron, lo agredieron físicamente y le robaron un teléfono celular Samsung A24 y una billetera marrón con documentación y dinero.
Tras el hecho, personal de la Comisaría 2ª inició un operativo en la zona y logró detener a dos de los presuntos autores, identificados como Santiago Exequiel Flores Mercado (18) y Maximiliano Franco Fernández (19). Ambos intentaron huir al advertir la presencia policial, pero fueron reducidos a pocos metros.
La investigación quedó a cargo de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Dr. Pablo Quiroga, mientras continúa la búsqueda de los otros dos sospechosos que participaron en el ataque.