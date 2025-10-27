De madrugada, una persecución terminó con un sujeto abandonando una moto que sería robada Se trata de una moto marca Zanella 150 cc, dominio 350-KNT

Un hombre a bordo de una moto y en actitud sospechosa llamó la atención de los efectivos policiales de la Unidad Operativa La Rinconada mientras hacían recorridas en el interior del Barrio las Pampas en Pocito.

Eran las 4 de la madrugada de este lunes cuando los efectivos observaron al sujeto que se desplazaba en una motocicleta marca Zanella 150cc en actitud sospechosa. Al intentar entrevistarlo, el sujeto emprendió la fuga y tras unos metros de persecución, perdió el control del rodado y lo arrojó para continuar su huida a pie. Pese a la persecución, no fue posible dar con el individuo.

El dr. Mario Quiroga impartió directivas de que se labre el acta de procedimiento para establecer la procedencia del rodado, disponiéndose su traslado y resguardo en Comisaría 7ª.