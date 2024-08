Declararon los padres de Loan: María se descompensó y le reclamaron a la jueza Fue durante la segunda testimonial de la familia ante la Justicia Federal. Tras la presentación de los papás, es el turno de los hermanos del nene de 5 años desaparecido.

La salud de María Noguera, la mamá de Loan Danilo Peña (5), es muy endeble. La mujer cuenta con apoyo psicológico, sus hijos la cuidan de que no vea la televisión y está medicada. No soporta el dolor del alma. Por eso, no fue de extrañar que este miércoles, cuando se sentó ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penza, se descompensara. Pese a ello, pudo hablar y por lo que dijo la magistrada hizo una citación de urgencia a una testigo.

También declaró José, el papá del nene del que nada se sabe desde el 13 de junio pasado, cuando fue a buscar naranjas y se esfumó en el paraje correntino Algarrobal de 9 de Julio.

“Usted nos tiene que dar respuestas a nosotros”, sintetizaron las fuentes consultadas por Infobae lo que le dijeron María y José, cada cual a su turno, a la jueza Pozzer Penzo y a los fiscales federales de Goya, Mariano de Guzmán, y de la Protex, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano.

Pero no fue lo único que pudo reconstruir este medio. Luego de que atendieran a María, a quien este jueves le harán un chequeo general en el hospital de Goya, la mujer enfrentó a la jueza Pozzer Penzo y le comentó lo que le había dicho su hermana, Ceferina Noguera.

“María declaró que su hermana le dijo que escuchó que le iban a pegar dónde más le duele, que eso dijeron Antonio Benítez y Laudelina Peña. Por eso, la jueza decidió llamar de urgencia a Ceferina”, sintetizaron las palabras de la mamá de Loan. El trasfondo de esa frase amenazante sería una interna familiar por una presunta venta fallida del campo de la madre de José y Laudelina, Catalina.

Así, Ceferina llegó este miércoles al juzgado federal de Goya y enfrentó a Pozzer Penzo. La magistrada le preguntó puntualmente sobre lo que le había dicho a su hermana. ¿Qué respondió la tía de Loan? Según fuentes del caso: “Dijo que eso lo escuchó de otra persona, pero que no podía identificarla”. Un camino sin salida. Y agregó el informante, a modo de opinión: “Más de lo mismo, cada vez peor”.

Lo cierto es que el caso gira sobre muchos indicios y pocas certezas. Así, siguen siendo siete los detenidos por la sustracción y el ocultamiento del niño, por los que en breve debería expedirse la justicia con un procesamiento o no. Se trata de Laudelina y Benítez, el ex comisario Walter Maciel, Mónica Millapi, Daniel ‘Fierrito’ Ramírez, María Victoria Pérez y el capitán de navío retirado, Carlos Pérez.