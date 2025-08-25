Denuncian que el padrastro manoseó a una menor de 5 años mientras estaba en la cama con su pareja Luego de conocer el hecho, la primita de la pequeña también rompió el silencio y confesó ser una víctima más.

Este sábado, la mamá de una nena de 5 años denunció en ANIVI a su pareja de 22 años por haber abusado sexualmente de su hija mientras estaban durmiendo en su cama.

Según las fuentes, la pequeña se había orinado en su cama y la mamá decidió que durmiera con ella. La nena estaba al lado de su madre en una punta mientras que en el otro extremo dormía su padrastro, es decir, entre ambos estaba la mamá.

Aseguran que la menor estaba molesta, se movía mucho y cuando se quedó quieta, su mamá se quedó dormida pero cuando oyó un pequeño quejido, vio cómo su pareja había atravesado su mano y le estaba tocando los genitales a la niña.

Inmediatamente los apartó, lo echó de la casa y radicó la denuncia correspondiente. Pero una vez que la familia se notificó del hecho aberrante, la primita de la menor de la misma edad confesó que el hombre también le tocó la cola y le daba besos en la boca como “novio”.

Por este motivo, sumó una denuncia más y la familia informó que comenzó a recibir amenazas. Piden que avancen en el caso, a cargo de la fiscal Andrea Insegna y reclaman medidas de protección.