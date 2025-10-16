Denuncian que le abrieron la camioneta usando un inhibidor en la playa de un conocido shopping Le robaron una mochila del auto. En el video de las cámaras de seguridad se ve el momento en el que desconocidos suben al vehículo.

Un hombre denunció que fue víctima del robo en una de las playas de Patio Alvear. El damnificado relató a DIARIO DE CUYO que sucedió este martes, antes de las 20, que llegó al lugar, estacionó su camioneta Toyota en la playa abierta que tiene el centro comercial, cerró el vehículo y entró. Luego de un rato, regresó y emprendió camino a su casa. Al llegar, se dio cuenta que le faltaba una mochila, donde, entre otras cosas, tenía una notebook.

Al otro día volvió al shopping y le facilitaron las imágenes de las cámaras de vigilancia con las que luego hizo la denuncia policial. En ellas, puede verse cómo dos personas que ingresan desde la vereda- un hombre y una mujer- se acercan a su vehículo, abren la puerta y el hombre se sube al lugar del conductor. La mujer queda abajo y se la ve mirando. Minutos después, se alejan llevando una mochila que el damnificado reconoció como la suya.

“La mochila estaba dentro del habitáculo, parece que abrieron la camioneta con un inhibidor, que es lo me dice la policía, que ya vieron las imágenes. Yo la tenía a la mochila en el piso, casi abajo del asiento”, contó Iván Espejo.