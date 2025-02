Denuncian que policías de una comisaría detuvieron ilegalmente y maltrataron a dos hermanos Ocurrió en Calingasta. La versión completa de una hermana de las supuestas víctimas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos hermanos fueron detenidos en la noche de este domingo en Calingasta por efectivos de la comisaría 16°, quienes, según denuncia la familia, habrían cometido abuso de autoridad y maltrato físico durante su arresto.

El incidente ocurrió alrededor de las 23, cuando Agustín Segovia se encontraba en la plaza Patricias Sanjuaninas, acompañado de su novia. Según relata su hermana, Yanet Segovia, Agustín estaba disfrutando de un pancho y estacionado en su moto cuando los efectivos de la seccional 16° se acercaron para solicitarle la documentación del vehículo, a pesar de que no estaba en circulación ni era parte de un operativo de rutina. Ante la negativa de Agustín a presentar los papeles, los policías procedieron a tomarlo por la fuerza y llevarlo dentro del patrullero.

La situación escaló cuando uno de los policías se llevó la moto de Agustín hacia la comisaría. La hermana de Agustín sostuvo que, al enterarse de la detención, otro hermano de nombre Andrés, quien se encontraba en la plaza jugando al vóley, se acercó a la comisaría para pedir explicaciones. Sin embargo, los oficiales no explicaron claramente las razones de la detención de Agustín y solo se limitaron a hablar del secuestro de la moto.

Al insistir en que le informaran sobre los motivos del arresto, Andrés fue tratado de manera agresiva por los policías, consta en la denuncia. Según Yanet, un oficial reaccionó de manera violenta ante la respuesta de Andrés, tomando al joven por el cuello, lo que culminó en un forcejeo y la posterior detención de Andrés, quien fue llevado también a los calabozos de la comisaría.

El abuso de autoridad no terminó allí, se quejaron. La familia denuncia que, a pesar de acudir a la comisaría para obtener información sobre el estado de los hermanos, se les negó todo acceso a ellos, no se les permitió ver a los detenidos, y no se les mostró ni siquiera un informe médico que certificara las posibles lesiones sufridas. Los hermanos estuvieron detenidos durante más de 10 horas, incomunicados y sin recibir asistencia adecuada, según señala el testimonio de Yanet.

“Tratados como delincuentes, maltratados, y privados de sus derechos. No solo los que cometieron el abuso, sino también aquellos que presenciaron los hechos sin intervenir”, escribió Yanet en su denuncia pública. La familia está exigiendo que la justicia actúe, y que los responsables del abuso enfrenten las consecuencias de sus actos.