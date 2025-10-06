Denunciaron al ex campeón mundial de hockey “Panchito” Velázquez por presuntas exhibiciones obscenas El hecho habría sucedido en la madrugada del pasado domingo e involucraría como víctimas a dos jóvenes, una menor de edad. La causa está tramitándose en la Justicia y el ex deportista tiene una prohibición de acercarse a las denunciantes por 90 días.

Francisco “Panchito” Velázquez, reconocido ex jugador de hockey sobre patines y campeón mundial con la Selección Argentina, fue denunciado penalmente por presuntas exhibiciones obscenas. La acusación fue radicada en el Centro de Abordaje a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), pero como está involucrada una menor de edad, la causa pasó rápidamente a manos del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (ANIVI), confirmaron fuentes calificadas a Diario de Cuyo.

Mientras se continúa con la investigación, la Justicia ya dispuso una medida de restricción perimetral para proteger a las denunciantes.

De acuerdo con información proveniente de fuentes judiciales, la denuncia involucra a dos adolescentes y a una niña cuya edad no fue precisada para resguardar su integridad. Por orden del juez de Garantías, Roberto Montilla, Velázquez tiene prohibido acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con las jóvenes por un plazo de 90 días.

El hecho denunciado habría ocurrido durante la madrugada del pasado domingo. Según trascendió, Velázquez habría sido sorprendido observando a las jóvenes mientras dormían, y una de ellas habría advertido que el ex deportista se encontraba desnudo en la habitación.

La causa se encuentra en etapa de investigación, por lo que en los próximos días se espera que se ordenen nuevas medidas como la solicitud de que se realice una Cámara Gesell a las jóvenes involucradas para determinar pruebas contra el ex hockista.

Velázquez es una de las figuras del deporte sanjuanino y nacional, dado que vistió la camiseta de la selección durante varios años e incluso fue campeón del mundial de 1995.