Denunció a su marido por amenazas y recibió una paliza: “Te voy a matar, gila” El sujeto no sólo le recriminó la denuncia sino que la golpeó hasta encerrarla en el baño.

Hace algunos días, una mujer fue víctima de su marido luego de haberlo denunciado por amenazas pero en la ocasión, las amenazas verbales pasaron a lesiones físicas cuando el sujeto no sólo la golpeó sino que la arrastró de los pelos y la encerró en el baño. El hombre, identificado como José Martín Fredes quedó con prisión preventiva a la espera de una nueva audiencia.

El hecho

El 23 de enero, alrededor de las 14, la esposa de Fredes estaba en la puerta de su casa cuando vio que se acercaba el acusado. “Por qué me has denunciado. Por qué no me dejás ver a mis hijas”, le dijo y agarró una riñonera que tenía puesta, lo que le generó pánico a la víctima, ya que pensó que tenía un arma escondida.

Inmediatamente se defendió golpeándolo pero él le gritó: “Te voy a matar, gila, hija de p…”. Fredes la tomó de los pelos y le pegó en la cabeza. Por su parte, la mujer gritó tan fuerte que su hija la escuchó y llamó al 911.

Cuando los uniformados llegaron al domicilio, Fredes la había arrastrado de los pelos hasta el baño y la mantuvo encerrada allí. Tras el pedido de los policías, soltó a la mujer y quedó detenido a disposición de la Justicia.