Denunció el robo del auto en un violento asalto en su casa y, cuando cayó la policía, le hallaron droga El hombre de 62 años ahora también está siendo investigado

El Loteo Ferroviario de Pie de Palo, Caucete, se vio sacudido anoche a eso de las 21,35 cuando Rubén Horacio Ibazeta (62) estaba en su casa mirando televisión junto a su esposa e hijo y cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron violentamente en la vivienda, según publicó el sitio Infocaucete.

Uno de los sujetos lo apuntó directamente con un revólver, mientras otro lo increpaba con un cuchillo y le advirtió que le cortaría la oreja si se resistía, relató la víctima. En medio del pánico, Ibazeta entregó las llaves de su Volkswagen Bora negro , además de su billetera con $80.000 en efectivo, documentación personal y un televisor de 32” marca Samsung.

Tras concretar el atraco, los delincuentes subieron al vehículo y huyeron rápidamente, dejando a la familia en estado de shock. Inmediatamente, personal de Comisaría 9na, a cargo del comisario, Esteban Echavarría, comenzó con un amplio rastrillaje en la zona.

Mientras inspeccionaban la casa, los uniformados notaron la presencia de 10 plantines de marihuana en el fondo de la propiedad de Ibazeta. Ante el hallazgo, intervino la Dirección de Drogas Ilegales, que procedió al secuestro de los mismos para su análisis.

El caso quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá avanzar no solo en la investigación del violento asalto, sino también en el hallazgo de plantas de cannabis en la vivienda de la víctima.