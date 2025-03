Desalojaron a los manteros del Parque de Mayo y hubo malestar por parte de los vendedores ambulantes Efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para pedirle a los vendedores ambulantes que levanten sus puestos.

Hace poco más de una semana se abrió el debate entre los comerciantes y los manteros o vendedores ambulantes que se instalaron en la Plaza España y el Parque de Mayo. Este sábado por la mañana la problemática sumó un capítulo más cuando la Policía de San Juan se hizo presente en el lugar ordenando que se retiren del lugar.

El crecimiento de este comercio informal al que ya muchos denominan el “shopping del Parque” generó malestar en los comerciantes que sí tienen debidamente habilitados sus negocios y que fueron quienes levantaron la voz hace unas semanas entendiendo que se ven perjudicados por los manteros quienes no pagan impuestos ni alquiler.

Esta última semana desde la Cámara de Comercio de San Juan pidieron ir más allá y que el ARCA (ex AFIP) intervenga. “Hemos puesto en valor que el comerciante tributa, cumple con condiciones para obtener habilitaciones con lo que esto no puede ocurrir. No queremos llegar a que haya un claro enfrentamiento entre quienes venden legal y quienes no. Para eso están las leyes que deben hacerse respetar y en esto, nos extraña que ARCA (ex-AFIP) no haya intervenido en esta situación. Ellos establecen las condiciones de venta, facturación y demás que tanto exigen al comerciante que quiere trabajar con todas las de la ley”, había dicho el presidente de la CCSJ, Hermes Rodríguez, en declaraciones a Radio Concepto.

Lo cierto es que este sábado hubo respuesta y la Policía de San Juan se hizo presente desalojando a los puesteros que mostraron su malestar.