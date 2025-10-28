Desarticularon una red de robos en Albardón Personal policial logró secuestrar varios elementos robados.

Personal de la Unidad de Apoyo Investigativo desarticuló una red de robos que operaba en el barrio Cura Brochero, en Albardón.

De acuerdo con la información policial, los efectivos lograron identificar tanto a los autores de los robos como a las personas que recibían los elementos sustraídos. Con las pruebas obtenidas, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad ordenó una serie de allanamientos en distintas viviendas de la zona.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron varios efectos vinculados a los hechos delictivos, entre ellos puertas corredizas, ventanas, un inodoro y otros objetos.

Todos los elementos recuperados serán restituidos a su legítimo propietario, mientras la causa continúa bajo investigación judicial.