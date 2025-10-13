Desbaratan banda narco que operaba en Mendoza, San Juan y Bolivia: al eslabón local le sacaron 99 cápsulas de cocaína en el Hospital Rawson El operativo lo llevó adelante la Policía de Mendoza en forma conjunta con el personal de Drogas Ilegales de San Juan. Una de las involucradas visitaba a su papá en el Penal de Chimbas.

Mediante un trabajo de investigación personal de la Policía de Mendoza y Drogas Ilegales de San Juan logró desarticular una red de transporte y distribución de drogas que operaba entre Mendoza, San Juan y Bolivia. La investigación identificó a una joven de 19 años como responsable principal, revelando un entramado de maniobras sofisticadas que incluía viajes frecuentes a San Juan para visitar a su padre, detenido en el Penal de Chimbas por hechos similares, y traslados a Bolivia donde adquiría clorhidrato de cocaína que luego introducía al país, lo que demuestra un patrón de tráfico internacional cuidadosamente organizado.

Por disposición de la Unidad Fiscal Mendoza y bajo directivas de Daniel Rodríguez Infante, personal de narcotráfico interceptó a la mujer en un tour de compras sobre la Ruta 141 en la intersección con la Ruta 20 de Caucete. La joven se encontraba acompañada por otra mujer, de 33 años, de nacionalidad boliviana. Ante la sospecha de que podrían portar cápsulas de cocaína en su sistema digestivo, ambas fueron trasladadas al Hospital Rawson, donde se constató que la segunda llevaba 99 cápsulas con un peso total de 1.141 gramos de clorhidrato de cocaína.

La intervención incluyó cuatro allanamientos — tres en Valle de Uco y uno en el Penal de Chimbas — con el secuestro de 4 teléfonos celulares, dinero en efectivo en distintas monedas (1.600.000 pesos argentinos, 100 dólares y 220 bolivianos), comprobantes de transacciones nacionales e internacionales y documentación de relevancia para la investigación. Las dos mujeres quedaron alojadas en la U-32 de Mendoza, a disposición de la Justicia.

El operativo contó con la colaboración permanente del Departamento de Drogas Ilegales de San Juan y del Hospital Rawson, lo que destaca la coordinación interjurisdiccional y la eficacia de la investigación para desarticular maniobras complejas de narcotráfico.