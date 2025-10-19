Desde un televisor hasta un violín: el botín que robó un menor de 17 años en Pocito Un adolescente fue detenido por la policía en el barrio Teresa de Calcuta luego de ser sorprendido transportando objetos robados.

Un menor de 17 años fue detenido por la policía en el barrio Teresa de Calcuta, Pocito, luego de ser sorprendido transportando objetos robados. Efectivos policiales observaron a un joven transportando objetos y, al interrogarlo, no pudo acreditar la propiedad de los mismos.

Los objetos robados incluían un violín con su estuche y dos pares de zapatillas de mujer, que fueron encontrados en poder del menor, aunque no lograron recuperar el TV. La víctima de 70 años, denunció que desconocidos habían violentado el candado de su puerta reja y le habían robado un televisor LCD, las zapatillas y el violín.

El menor fue aprehendido y puesto a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.