Desesperación por la desaparición de una joven con retraso madurativo durante el partido de San Martín La joven apareció horas después en Chimbas, en buen estado de salud.

Momentos de enorme angustia se vivieron en Concepción, Capital, cuando una joven de 20 años con retraso madurativo desapareció en la previa del partido que disputó San Martín contra Vélez.

Según informaron sus familiares, la joven, de apellido Flores, estaba en la puerta de su casa, ubicada en inmediaciones de la cancha verdinegra, alrededor de las 19 del viernes, cuando de repente dejaron de verla. De inmediato comenzó la desesperación y la familia dio aviso a la Policía, al tiempo que inició una intensa búsqueda que se extendió durante toda la noche.

La noticia alentadora llegó cerca de las 9 de este sábado: efectivos policiales comunicaron a los familiares que la chica había sido encontrada en una plaza de Chimbas, tras ser reconocida por una persona que se contactó con el 911. La joven estaba en buen estado de salud.

Los allegados contaron que nunca antes había ocurrido una situación similar. “Ella suele salir y visitar casas vecinas, pero jamás había desaparecido tanto tiempo”, expresaron aliviados tras reencontrarse con ella.