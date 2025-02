Desgarrador pedido de justicia de la mamá de Kim: “Me destrozaron a mi bebé” Florencia se refirió por primera vez al crimen de su hija, la niña de 7 años que murió en el medio del robo de un auto. Estuvo frente a frente con uno de los asesinos.

Florencia, mamá de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió en La Plata en medio del robo de un vehículo, habló por primera vez del hecho.

Destrozada por el hecho, la mujer pidió que los delincuentes que asesinaron a Kim paguen por lo que hicieron.

“Que se haga justicia, Kim no fue la primera pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé. No puedo olvidar de sus imágenes”, dijo entre lágrimas junto a Marcos, el papá de Kim.

La mujer dijo que está conforme con la justicia. Aseguró que la jueza y la fiscal se portaron “de diez” con ellos. Y contó que tuvo la posibilidad de estar cara a cara con uno de los asesinos de su hija, a quien no pudo decirle nada.

Consultada por un mensaje para los políticos, Florencia aseguró: “Por favor, hagan algo, muévanse, no dejen todo así como está y todos los padres que cuiden a sus hijos”.

“¡Tienen que hacer Justicia por Kim y por todos los nenes que pasaron por algo similar! Que paguen“, completó.

Durante la noche del martes, dos delincuentes menores de edad robaron un Fiat Palio rojo. Kim, una niña de 7 años, estaba en el interior de auto. El hecho ocurrió en la puerta del mayorista El Nene, en la intersección de 72 y 24, ubicado en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. Una vez producido el robo, los ladrones arrastraron a la menor identificada como Kim Gómez, quien murió a causa de las heridas fatales.