Destrozó la puerta de una casa para robar y lo detuvieron Un hombre de 26 años fue señalado como autor del delito. El damnificado reconoció lo robado.

Un vecino del barrio Manuel Lemos, en Pocito, volvió a su casa y encontró la puerta de entrada doblada . Por ahí, ingresó un desconocido llevándose varios efectos, entre los que estaban una garrafa y un televisor.

La División Comando Radioeléctrico Sur informó que este domingo detuvieron a Morales Enzo Ariel, de 26 años, acusado del delito de robo agravado por efracción.

Luego de realizar tareas investigativas encontraron al sospechoso en el Barrio San Martín, donde hallaron los objetos robados en Pocito, que fueron, además, reconocidos por el damnificado.

Intervino Flagrancia, a través del ayudante fiscal Dr. Ceruti Andrés y el detenido quedó a disposición de la justicia.