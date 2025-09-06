Detienen a dos jóvenes con antecedentes tras circular en una moto robada Personal de la Comisaría 31° aprehendió a dos sujetos en Rawson que se movilizaban en una motocicleta sin patente ni documentación. Luego se confirmó que el vehículo había sido robado horas antes en el mismo barrio donde viven los detenidos.

Un operativo de rutina llevado a cabo por efectivos de la Comisaría 31° terminó con la aprehensión de dos individuos con un amplio prontuario delictivo. Los jóvenes circulaban en una motocicleta Yamaha Kripton 110 cc sin dominio colocado y sin ningún tipo de documentación que acreditara su propiedad.

Los aprehendidos fueron identificados como Carlos Nicolás Zuleta (27) y Braian Andrés Núñez Rodríguez (26), ambos residentes del Barrio Cristo Pobre, en el Departamento Rawson. Según fuentes policiales, ambos poseen antecedentes por distintos delitos contra la propiedad.

Horas más tarde, y tras realizar las investigaciones correspondientes, se confirmó que la motocicleta había sido sustraída esa misma madrugada en el Barrio Cristo Pobre a una vecina de la zona. Ante esta situación, se procedió a iniciar una causa judicial por el delito de hurto, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el hecho y determinar su posible vinculación con otros delitos similares ocurridos en la zona.

La Policía de San Juan destacó la importancia de este tipo de controles para prevenir el delito y reiteró el pedido a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa que pueda colaborar con las tareas de seguridad.