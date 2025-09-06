Un operativo de rutina llevado a cabo por efectivos de la Comisaría 31° terminó con la aprehensión de dos individuos con un amplio prontuario delictivo. Los jóvenes circulaban en una motocicleta Yamaha Kripton 110 cc sin dominio colocado y sin ningún tipo de documentación que acreditara su propiedad.
Los aprehendidos fueron identificados como Carlos Nicolás Zuleta (27) y Braian Andrés Núñez Rodríguez (26), ambos residentes del Barrio Cristo Pobre, en el Departamento Rawson. Según fuentes policiales, ambos poseen antecedentes por distintos delitos contra la propiedad.
Horas más tarde, y tras realizar las investigaciones correspondientes, se confirmó que la motocicleta había sido sustraída esa misma madrugada en el Barrio Cristo Pobre a una vecina de la zona. Ante esta situación, se procedió a iniciar una causa judicial por el delito de hurto, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el hecho y determinar su posible vinculación con otros delitos similares ocurridos en la zona.
La Policía de San Juan destacó la importancia de este tipo de controles para prevenir el delito y reiteró el pedido a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa que pueda colaborar con las tareas de seguridad.