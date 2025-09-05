Detienen a tres sujetos que llevaban más de un kilo de cocaína e intentaron sobornar a gendarmes Los gendarmes incautaron 1 kilo 58 gramos de cocaína como resultado de controles vehiculares nocturnos efectuados a la altura del Paraje San Carlos.

Integrantes del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional se encontraban realizando controles cuando en el kilómetro 3379 de la Ruta Nacional N° 40, en el Control San Carlos, Sarmiento, inspeccionaron una camioneta procedente de la provincia de Mendoza. Al momento de descender los ocupantes, el conductor arrojó un paquete rectangular que contenía una sustancia.

Asimismo, los ciudadanos emitían insultos durante la requisa y ofrecieron dinero para evitar el procedimiento, situación que fue rechazada por el personal de la Fuerza. Inmediatamente llegó una patrulla de apoyo con el can detector de narcóticos que reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de droga.

Anoticiado de los pormenores personal de la Fiscalía Federal de San Juan, orientó a que se proceda al secuestro del estupefaciente (1 kilo 58 gramos de cocaína y un frasco que contenía 6,5 gramos de marihuana), el rodado, tres teléfonos celulares, 43.120 pesos. Y los tres hombres quedaron detenidos.

Procedimiento en Mendoza

Por otra parte, en la provincia de Mendoza, la Patrulla Fija “El Sosneado” del Escuadrón 29 “Malargüe” hallaron en el baño de un colectivo, una caja de bebida vegetal que contenía un envoltorio con 248,5 gramos de cocaína.

Intervino la sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que dispuso la incautación de la sustancia detectada, se labren las actuaciones pertinentes.