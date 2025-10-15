Detienen a un empleado judicial por robar en un supermercado El hombre fue advertido en las cámaras de seguridad.

El fiscal Ariel Ávila confirmó un hecho de hurto en flagrancia ocurrido el pasado jueves 9 de octubre en el supermercado Delfín, ubicado en el barrio Municipal de la ciudad de Chamical, en la provincia de La Rioja, informó el diario Nueva Rioja.

Según informó el funcionario judicial, el episodio fue detectado a través de las cámaras de seguridad del local y la rápida intervención del personal del comercio, quienes lograron demorar y luego detener al sospechoso hasta la llegada de efectivos de la Comisaría Segunda y de la Unidad Regional Quinta.

“El hecho ocurrió el jueves 9, no el viernes como se decía. Se trata de un hurto en flagrancia, y el imputado continúa deteni- do”, precisó Ávila. El fiscal indicó que el detenido es oriundo de Chamical y que, por motivos de salud, se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, medida avalada por el médico forense interviniente.

Asimismo, confirmó que el sospechoso desempeñaría funciones en el Poder Judicial de la Tercera Circunscripción Judicial, motivo por el cual se notificó a la Cámara correspondiente para el inicio del sumario administrativo pertinente.

El hurto, según señaló, habría sido cometido en horario laboral. Ávila destacó el trabajo conjunto de la Fiscalía con la Comisaría Segunda, que continúa recabando testimonios y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad a fin de completar la investigación.